Vöhringen

vor 51 Min.

Wenn Computerspielen zum Problem wird: Ehemalig Süchtiger bietet Hilfe an

Plus Zocken, kaufen, Pornos: Vieles im Internet kann abhängig machen. Ronald Stolz war mediensüchtig und hilft jetzt anderen beim Vöhringer Spiele- und Familientag.

Von Rosaria Kilian

Ronald Stolz ist 42 Jahre alt, Servicetechniker in Illertissen und war selbst Jahre lang süchtig nach Online-Spielen. Bis zu zwölf Stunden saß er vor dem Computer, verlor sich in der "World of Warcraft", bis sein Online-Leben ernsthafte Auswirkungen auf sein Offline-Dasein hatte. Geldsorgen, verlorene Freundschaften und eine Scheidung führt er auf seine Spiele-Sucht zurück. Stolz hat die Abhängigkeit überwunden und bietet nun Betroffenen und Angehörigen Hilfe an. Er leitet Selbsthilfegruppen und ist seit zwei Jahren Vorsitzender des Vereins "Aktiv gegen Mediensucht". Beim Spiele- und Familientag, der am Sonntag, 9. Juli, anlässlich des Vöhringer Stadtjubiläums stattfindet, möchte er sich an Kinder und Jugendliche wenden - und an deren Eltern.

Neun Selbsthilfegruppen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten betreut Stolz derzeit. Im Landkreis Neu-Ulm, aber auch deutschlandweit, erzählt er. Immer mehr verlagert er die Selbsthilfegruppen ins Internet. "An die hundert Leute begleite ich so auf ihrem Weg", sagt Stolz. Gerade im ländlichen Raum fehle es vielerorts an Hilfsangeboten, denn "Beratungsstellen sind nicht gut zugänglich". Menschen, die unter ihrer Online-Spiele-Sucht leiden, wenden sich seiner Erfahrung nach selten an die lokale Suchtberatung. Stolz hält es ferner für problematisch, dass Kinder unter 14 Jahren nicht unter die Zuständigkeit dieser Suchtberatungen fallen. Problematisches Medienverhalten, da ist er sich sicher, weisen auch schon manche Kinder auf, die weit jünger sind.

