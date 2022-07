Zeugen gesucht: Wer hat den Elektro-Chopper umgeworfen?

Das Fahrzeug stand in Vöhringen vor der Eisdiele. Jetzt wird der Verantwortliche für den Schaden von 700 Euro an dem Kleinkraftrad gesucht.

Ein auffälliges Elektrofahrzeug ist in Vöhringen mutwillig beschädigt worden. Der Vorfall soll sich im Zeitraum zwischen Montag, 8 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, im Bereich der Ulmer Straße ereignet haben, so die Polizei. Das Kleinkraftrad in Form eines Choppers stand vor der dortigen Eisdiele. Die polizeilich aufgenommenen Spuren deuten darauf hin, dass sich eine unbekannte Person widerrechtlich auf das Fahrzeug setzte und anschließend damit umfiel. So entstand ein Sachschaden von geschätzten 700 Euro.

Zeugenhinweise an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0. (AZ)