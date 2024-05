Werbetafel gerammt: etwa 15.000 Euro Schaden

Die Polizei berichtet von einer schadensträchtigen Unfallflucht in Vöhringen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Jemand hat in Vöhringen eine Werbetafel angefahren und so einen Schaden in Höhe von geschätzten 15.000 Euro verursacht. Wer dafür verantwortlich ist, ist unklar. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Laut ihrem Bericht ereignete sich der Unfall zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, im Bereich An der Alten Ziegelei. Dem Schadensbild zufolge dürfte ein Lastwagen die Werbetafel einer ansässigen Firma gerammt haben. Hinweise an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0. (AZ)