Werkfeuerwehr von Wieland nimmt ihren neuen Stützpunkt in Betrieb

Lokal Auf dem Gelände der Wieland-Werke in Vöhringen wird ein neues Gerätehaus der Feuerwehr eingeweiht. Der Vorstandsvorsitzende spricht auch über die Zukunft des Standorts.

Die Werkfeuerwehr der Wieland-Werke besteht nächstes Jahr seit 125 Jahren – und erhält bereits jetzt ein Geschenk, das auch dem gesamten Standort und dessen Umgebung dient: ein neues Gerätehaus. Das Gebäude wurde unter Anwesenheit von Prominenz aus Firma, Kommunalpolitik und Feuerwehren seiner Bestimmung übergeben.