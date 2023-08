Vöhringen

Unmut über ungepflegte Flächen: Wie Friedhöfe ihr Aussehen verändern

Plus Urnen haben die Erdgräber zum großen Teil verdrängt. Das ruft ein ganz anderes Problem hervor: Was tun mit den leeren, oft ungepflegten Flächen?

Von Ursula Katharina Balken

Friedhöfe sind das Spiegelbild der Gesellschaft. Worte des ehemaligen Neu-Ulmer Landrats Max Rauth (1911 – 1973) bei der Einweihung einer neuen Anlage. Wie sehr sich dieser Satz mehr und mehr bewahrheitet, zeigt sich bei einem Besuch auf den Friedhöfen in Vöhringen und den Ortsteilen Illerberg/Thal und Illerzell. Leerstände verändern das Bild – öde Flächen, dazwischen Grabstätten, so eine Art Flickenteppich.

"Dass die Situation so ist, muss nicht wundern", sagt Stephan Wedemeyer vom gleichnamigen, lokalen Bestattungsinstitut. "Die Entwicklung geht auf allen Vöhringer Friedhöfen in die Richtung, dass die bestehenden Gräber für Särge meistens aufgelöst oder die Liegedauer nicht mehr verlängert wird. Die Urnen werden in der Regel in neuen Grabstellen beigesetzt." In Vöhringen hat die Stadt auf dem neuen Friedhof mehrere Alternativen für die Urnenbestattung geschaffen. Dort gibt es Urnenwände, Urnenstelen, Urnen-Erdgräber, Urnen-Heckengräber, Urnen-Gemeinschaftsgräber oder auch Urnen-Baumgräber.

