Wie engagierte Vöhringer Ukrainerinnen im Alltag unterstützen

Lokal Geflüchtete aus der Ukraine sind froh, ohne Angst in Vöhringen leben zu können. Bei einem Treffen zeigen sie ihre Dankbarkeit und erzählen von ihren Erlebnissen.

Auf den ersten Blick wirkt alles wie eine fröhliche Plauderstunde: Frauen tauschen sich über Erlebnisse aus und lachen, während die Kinder die Räume des Vöhringer Jugendhauses durchstöbern. Aber der Eindruck täuscht. Zusammengefunden haben sich an diesem Tag Frauen mit ihren Kindern aus der Ukraine. Sie haben ihre Heimat verlassen, getrieben von dem Wunsch, der Hölle der Bombenangriffe und Raketenbeschüsse zu entkommen, raus aus der permanenten Angst um das eigene Leben. Nach Monaten, die der Krieg in der Ukraine jetzt schon andauert, möchten die Frauen wieder durchatmen und schlafen können, ohne die gepackte Tasche mit den notwendigen Utensilien griffbereit neben dem Bett stehen zu haben, um bei Alarm im Keller des Hauses Zuflucht zu suchen.