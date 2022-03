Wie geht es mit der Kultur in Vöhringen weiter?

Plus Bei der Stadt Vöhringen macht man sich Gedanken darüber, wie es im Kulturbereich weitergeht. Gespart werden soll aber nicht.

Die Kultur in der Stadt Vöhringen steht vor einem Umbruch. Grund sind personelle Änderungen, die in diesem Ressort im Rathaus anstehen. Für Bürgermeister Michael Neher der richtige Zeitpunkt, sich Gedanken zu machen, wie es dann mit der Kultur weitergehen könnte. Mit den Mitgliedern des Vöhringer Zukunftsbeirats hat er nun darüber diskutiert.