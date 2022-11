Vöhringen

vor 22 Min.

Nach welchen Kriterien sollen Bauplätze in Zukunft vergeben werden?

Plus Die Räte und die Verwaltung haben Vergabekriterien für Grundstücke erarbeitet. Bewerberinnen und Bewerber können in verschiedenen Bereichen Punkte sammeln.

Von Angela Häusler Artikel anhören Shape

„Wir begeben uns auf gefährliches Terrain, aber wir sind zuversichtlich, dass es hält“, sagte Vöhringens Bürgermeister Michael Neher am vergangenen Dienstag in Bezug auf die Diskussion der Vergaberichtlinien, mit deren Hilfe die Kommune freie Baugrundstücke im Wohngebiet „Kranichstraße Ost“ verkaufen will. Solche Kriterien sollen helfen, aus der regelrechten Flut an Baubewerbern geeignete Käufer herauszufiltern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen