Wir verlosen Tickets für den Vöhringer Musikanten-Express

Beim Vöhringer Musikanten-Express gibt es einmal einen humoristischen Unterhaltungsnachmittag zu erleben. Die traditionsreiche und beliebte Veranstaltung findet statt am Sonntag, 23. März, ab 16 Uhr im Kulturzentrum Vöhringen. Folgende Künstler sind dabei:

die Runden Oberkrainer aus Slowenien

das Trio Krainerlogie mit Oberkrainer-Sound und gehobener Unterhaltungsmusik

und D‘ Werner von Beira als humoristischer Moderator

Auch für eine Bewirtung ist gesorgt. Ein Teil des Erlöses geht für den guten Zweck an die Kartei der Not. Eintrittskarten gibt es noch im Kulturamt Vöhringen und an der Tageskasse – oder mit etwas Glück im Gewinnspiel unserer Redaktion. Wir verloren fünf mal zwei Tickets für den Vöhringer Musikanten-Express.

Wer mitmachen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Musikanten-Express“ an gewinnspiel@illertisser-zeitung.de. Einsendeschluss ist Freitag, 21. März, 12 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)