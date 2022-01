Wird die alte Sparkasse neues Domizil des Jugendhauses?

Plus Das Projekt "Neue Rathaus-Mitte" wird die Vöhringer Innenstadt verändern. Das Jugendhaus wird abgerissen, zieht um und verdrängt womöglich Theatergruppen und Museum.

Es ist zweifellos ein ehrgeiziges Projekt, das die Stadt Vöhringen mit der Neuen Rathaus-Mitte umsetzen will. Rathaus, Kulturzentrum „Wolfgang-Eychmüller-Haus“ und die historische Marienkirche sind Eckpunkte, die die Fantasie der Architekten geradezu beflügeln. Die alte Schule, seit nahezu 40 Jahren das Domizil des Jugendhauses, gehört nicht zu den Eckpunkten und wurde aus planerischen Gründen ausgeklammert. Sie wird abgerissen. Aber für das Jugendhaus ist eine Lösung in Sicht.