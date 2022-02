Vöhringen

11:00 Uhr

Wo haben PV-Anlagen Platz? Vöhringen entwickelt Kriterien

Plus Ohne neue Fotovoltaikanlagen werden die klimapolitischen Ziele nicht erreicht werden können. Doch worauf kommt es in Vöhringen beim Bau neuer Anlagen an?

Von Franziska Wolfinger

Vöhringen will den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben. Viele Optionen hat die Stadt dabei nicht: Die Ressource Wasserkraft ist ausgeschöpft, für Windräder fehlen der Kommune die passenden Standorte - bleibt die Sonnenenergie. Doch wo haben die PV-Anlagen überhaupt noch Platz?

