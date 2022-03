Woher kommt der Kot im Garten? Frau aus Vöhringen ruft die Polizei

Weil sie Kot vor ihrem Haus findet, ruft eine Frau aus Vöhringen die Polizei. Die Beamten finden heraus, dass es kein Mensch war - sondern ein Biber.

Weil sie vor ihrer Einfahrt einen großen Haufen Kot gefunden hatte, war eine Frau aus Vöhringen so verunsichert, dass sie am Dienstagnachmittag die Polizei gerufen hat. Nachdem sie bereits einige Tage zuvor so eine unschöne Entdeckung gemacht hatte, stand die Vermutung im Raum, dass jemand mutwillig seine Notdurft dort verrichtete. Außerdem waren im Garten der Frau nach eigenen Angaben zwei Bäume beschädigt und ein kleiner Gartenteich völlig verdreckt.

Tierischer Einsatz in Vöhringen: Ein Biber hatte es sich im Garten einer Frau gemütlich gemacht. Foto: Polizeiinspektion Illertissen

Deshalb bat die Anruferin um polizeiliche Überprüfung und gegebenenfalls um die Aufnahme einer Anzeige. Vor Ort, so teilt die Polizei mit, bestätigten sich für die Beamten die Angaben der Frau. Allerdings hatten sie bei der Begutachtung der Bäume sofort einen anderen Verdacht. Dieser bestätigte sich bei der Absuche des Gartens.

Polizeieinsatz in Vöhringen: Der Biber trottete gemütlich über den Rasen

Die Polizisten stießen auf einen Biber. "Dieser trottete gemütlich über den Rasen und machte es sich anschließend in dem Gartenteich gemütlich", heißt es in der Polizeimeldung. Eine Strafanzeige hatte sich damit erübrigt und die Frau weiß nun zumindest, dass niemand etwas Böses im Sinn hatte. Zum weiteren Umgang mit dem „Untermieter“ stellten die Polizisten den Kontakt zu einem Biberbeauftragten her. (AZ)