Vöhringen

vor 17 Min.

Wohnhaus zu groß: Vöhringer Bauausschuss lehnt Bauantrag ab

Der Bauausschuss will keine Baukörper in Vöhringen, die sich nicht in die Umgebung einfügen - auch wenn große Häuser benötigt werden und erwünscht sind.

Von Ursula Katharina Balken