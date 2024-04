Wohnung in Vöhringen nach Diebstahl verwüstet

In den frühen Morgenstunden kommt ein Mann nach Hause. Sein Schlüssel fehlt, das Licht in seinen Räumen brennt und wertvolle Gegenstände fehlen.

Ein Mann befand sich in der Nacht auf Sonntag auf einer Feier. Als er am frühen Sonntagmorgen zu seiner Wohnung zurückkehrte, bemerkte er, dass sein Wohnungsschlüssel fehlte. Dieser war ihm offenbar während der Anwesenheit auf der Feier gestohlen worden. In seiner Wohnung bemerkte der 22-Jährige zudem Licht, welches er beim Verlassen der Wohnung ausgeschaltet hatte.

Mit einem Zweitschlüssel gelangte der Mann in seine Wohnung betreten, die größtenteils verwüstet war. Unter anderem war der Ferneseher stark beschädigt und es fehlte ein Computer. Der 22-Jährige verständigte daraufhin die Polizei Illertissen. Die Beamten sicherten die Spuren vor Ort und nahmen die Anzeige entgegen. (AZ)