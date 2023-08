Zahlenschloss kann Diebstahl eines E-Scooters nicht verhindern

Ein 16-Jähriger stellt seinen E-Scooter in Vöhringen ab und sichert ihn mit einem Schloss. Als er später zurückkommt, ist der Elektroroller verschwunden.

Ein bislang unbekannter Täter hat in Vöhringen einen E-Scooter entwendet, der eigentlich mit einem Schloss vor Diebstahl gesichert war. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Donnerstag, 17. August, in der Zeit zwischen 19.45 und 22.10 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz. Der 16 Jahre alte Besitzer hatte den schwarzen E-Scooter der Marke Segway und vom Typ Nonebot mit einem Zahlenschloss versperrt, das er am fest montierten Fahrradständer und am Scooter selbst angebracht hatte. Bei seiner Rückkehr fehlte der Elektroroller samt Zahlenschloss. Die Polizeiinspektion Illertissen ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)