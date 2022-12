Zaun und Glasscheibe in Vöhringen beschädigt

In der Nacht zu Heiligabend hat eine unbekannte Person in Vöhringen einen Schaden von 1300 Euro angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein bislang unbekannter Täter einen Holzzaun und eine Glasscheibe zweier unterschiedlicher Grundstücke in der Wielandstraße in Vöhringen beschädigt. Durch den herausgerissenen Zaunpfahl und die gebrochene Glasscheibe entstand ein Sachschaden von insgesamt 1300 Euro.

Die Polizei Illertissen hat die Ermittlungen zur Feststellung der Identität des unbekannten Täters aufgenommen. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden darum gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der 07303/9651-0 zu melden. (AZ)