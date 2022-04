Zehn-Gebote-Stelen: Ein Pfarrer erklärt, was dahintersteckt

Plus Die Stelen sollen nicht nur die Außenanlage der Vöhringer Kirche verzieren. Pfarrer Jochen Teuffel hat nun ein Buch über die Säulen geschrieben.

Die Stelen im Eingangsbereich der Martin-Luther-Kirche nur als Kunst am Bau zu sehen, wird den Steinsäulen nicht gerecht. Diese Stelen mit den in Stein gemeißelten Worten der Zehn Gebote sind im Zuge der Neugestaltung der Außenanlagen rund um die evangelische Kirche entstanden. Jetzt gibt es dazu eine Ergänzung. Ein kleines Buch mit der Entstehungsgeschichte der Stelen, mit Fotos und Luthers Worten auf das Heute hin ausgelegt. Verfasser des 104 Seiten umfassenden Buches ist Pfarrer Jochen Teuffel.