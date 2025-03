Zeitenwende: Doppelspitze führt jetzt den SC Vöhringen

Das Vertrauensvotum für die beiden gleichberechtigten Vorsitzenden Stipanski und Klein war eindeutig. Einstimmig wurden beide in ihr neues Amt gewählt, es gab lediglich eine Enthaltung. So sind jetzt die Weichen für die Zukunft gestellt. Bürgermeister Michael Neher sprach von einem „neuen Spirit“ und einer guten Nachfolgeregelung. Neher hatte eine gute Nachricht mitgebracht. „Die Stadt wird an den Vereinen nicht sparen. Die städtischen Zuschüsse werden nicht gekürzt. Darüber ist sich der Stadtrat einig.“

Die Neuregelung in der Vorstandsriege des SC Vöhringen war nötig geworden, weil sich nach dem Tode des letzten Vorsitzenden Christoph Koßbiehl niemand im Verein bereit zeigte, dieses Amt zu übernehmen. In die Bresche sprang Silvia Koch, seit Jahren Mitglied der Kegelabteilung. Im Gespräch sagte sie damals im Juli 2022 nach ihrer Wahl, alleine sei das Amt des Vorstandes eines so großen Vereins auf Dauer nicht zu stemmen.

Sechsköpfiges Team leitet größten Sportverein im Kreis Neu-Ulm

Bevor jedoch die neue Vorstandsspitze gewählt werden konnte, gab es eine Satzungsänderung. Darin ist fest geschrieben, dass der Vorstand aus einem oder zwei gleichberechtigten Vorsitzenden und drei bis sechs stellvertretenden Vorsitzenden besteht, wobei einer der Stellvertreter das Amt des Schatzmeisters übernimmt. Dieser Satzungsänderung wurde bei der Jahreshauptversammlung einhellig zugestimmt.

Das Ergebnis der Neuwahlen: Vorsitzende Christin Stepanski und Sebastian Kern, Stellvertreterinnen und Stellvertreter Stefan Briegel (Finanzen), Norbert Gottner (Sport), Pascal Bitterrolf (Bauwesen) und Sabine Hinterkopf (Öffentlichkeitsarbeit). Die neue Doppelspitze Stepanski und Klein dankte Silvia Koch: „Sie hat diesen Verein mit Herzblut geführt. Dein Engagement und Dein unermüdlicher Einsatz haben den SCV geprägt.“ Koch hat das Amt aus persönlichen Gründen abgegeben, weil sie in ihre Heimat, den Spreewald, zurückgekehrt ist. Der Umzug fand bereits im November statt. Geleitet hat sie den SCV aus der Ferne dank digitaler Technik.

Stepanski und Kern als neue Vorsitzende des SC Vöhringen

Als Noch-Vorsitzende hatte Koch vor den Neuwahlen einen umfangreichen Rechenschaftsbericht vorgelegt. Sportlich sei der SCV in zahlreichen Bereichen erfolgreich. Möglich waren die Erfolge in der Leichtathletik, Turnen, Tennis, Tischtennis, Inline, Ski, Kegeln und Mannschaftssportarten auf Landesebene durch die Trainerinnen und Trainer, Helfer und die zahlreichen Helfer im Hintergrund. „Unser größter Dank geht an alle unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer.“

Koch erklärte weiter, bemerkenswert sei die Anfrage aus dem Haus Renate gewesen, Menschen mit Behinderungen etwas bieten könnten. „Der Verein will Schnupperangebote ausarbeiten, weil es wichtig sei, diese Menschen in unserer Mitte aufzunehmen.“ In der Reihe der Angebote hob Koch auch die Arbeit der Herzsportgruppe hervor, die von Renate Koßbiehl geleitet wurde, sich entschlossen hatte, die Abteilung abzugeben. Ihr Resümee schloss die mit den Worten „es war eine wirklich schöne Zeit hier in Vöhringen und dazu hat ein großer Teil seiner Menschen beigetragen. Bleibt offen für Neues, bleibt offen für die Menschen hier in Vöhringen, dann seid ihr gut aufgestellt.“

Für ihr Engagement für den Verein wurde Silvia Koch mit der Verdienstmedaille in Bronze mit Kranz ausgezeichnet. Sie war von 2012 bis 2016 Abteilungsleiterin der Gruppe Kegeln, von 2018 bis 2022 Mitglied des Verwaltungsausschusses und von 2022 bis 2025 Erste Vorsitzende des SCV.