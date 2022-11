Vöhringen

10:32 Uhr

Zigarettenautomat aufgeflext

Um an Geld zu kommen, wurde in Vöhringen ein eher ungewöhnlicher Weg gewählt. Das dürfte mitten in der Nacht auch ganz schön laut gewesen sein.

In Vöhringen hat ein bislang Unbekannter versucht, einen Zigarettenautomaten aufzuflexen. Der Schaden beläuft sich auf eine vierstellige Summe. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Unbekannte in der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr in der Münchner Straße an die Geldkassette des Zigarettenautomaten kommen. Hierzu flexte er den Automaten an einer bestimmten Stelle auf. Ob er tatsächlich an das Geld gekommen ist, muss erst noch ermittelt werden. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben etwa 2000 Euro. (AZ)

