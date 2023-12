Zimmerbrand greift auf Wohnhaus über

In Vöhringen hat am frühen Sonntagmorgen ein Feuer großen Schaden angerichtet. Menschen kamen nach ersten Informationen nicht zu Schaden.

In der Nacht zum Sonntag wurde die Feuerwehr Vöhringen zu einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus an der Lessingstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf einen vor dem Haus angebauten Wintergarten übergegriffen und auch ein darüber liegender Balkon war stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Im Inneren des Hauses hatte das Feuer ebenfalls großen Schaden angerichtet. Personen waren laut Angabe der Feuerwehr nicht im Haus, sodass niemand verletzt wurde. Die Polizei war mit starken Kräften im Einsatz, ebenso stand der Rettungsdienst mit Notarzt, zwei Rettungswagen und einem Einsatzleiter in Bereitschaft. Von der Feuerwehr Vöhringen waren 23 Aktive eingesetzt.