Zivilcourage: 25-Jähriger deckt Trickbetrug auf

Als ein 60-Jähriger in einem Vöhringer Supermarkt Google Play-Guthabenkarten in einem hohen Wert kauft, wird der junge Mann aufmerksam. Die Karten sind ein beliebtes Zahlungsmittel unter Betrügern.

Ein 25-Jähriger hat einen 60-Jährigen im Supermarkt davor bewahrt, 400 Euro an Betrüger zu verlieren. Der ältere Mann hatte zuvor per Telefon die Nachricht erhalten, bei einem Gewinnspiel eine hohe Summe gewonnen zu haben. Lediglich für den Geldtransport müsse er aufkommen - bezahlen sollte er in Form von Google Play Karten, also Guthabenkarten.

Mann hat schon 1000 Euro per Guthabenkarten verloren

Als der 60-Jährige am Freitagnachmittag in einem Verbrauchermarkt in der Memminger Straße solche Guthabenkarten im Gesamtwert von 400 Euro kaufen wollte, wurde der 25-jährige Kunde, dem die Betrugsmasche bekannt war, aufmerksam. Er sprach den älteren Mann an. Im Gespräch bestätigte sich der Verdacht des 25-Jährigen, der 60-Jährige hatte zuvor leider schon 1000 Euro über die Google Play-Karten an die Betrüger übermittelt. Immerhin die 400 Euro erhielt er nach Rückgabe der Karten in dem Verbrauchermarkt zurück. Solche Karten sind als einfaches, anonymes Zahlungsmittel beliebt bei Betrügern.

Der 25-Jährige verständigte zudem die Polizei, welche eine Anzeige wegen Betrugs gegen Unbekannt aufnahm. Von dem Anrufer ist lediglich eine Telefonnummer aus Großbritannien bekannt. Die weiteren Ermittlungen werden sich erfahrungsgemäß schwierig gestalten, so die Polizei. (AZ)