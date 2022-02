Vöhringen

vor 52 Min.

Zoff in der Partnerschaft – Pfarrei Vöhringen will mit Ehe-Kurs helfen

Plus Die Pfarreiengemeinschaften Vöhringen und Füssen starten ein Gemeinschaftsprojekt: In einem siebenteiligen Ehe-Kurs sollen Paare ihre Beziehung verbessern.

Von Ursula Katharina Balken

Corona bestimmt seit Monaten den Alltag der Menschen. Es gibt Einschränkungen in allen Lebensbereichen - am Arbeitsplatz, bei Veranstaltungen der Vereine, im kulturellen Leben. Kann man diesen düsteren Zeiten da noch irgendwelche positiven Aspekte abgewinnen? "Man kann", sagt Bettina Hauguth, die in der Pfarreiengemeinschaft Vöhringen für den Bereich Familie tätig ist. "Neben diesen herausfordernden Maßnahmen zum Eindämmen der Pandemie ergeben sich für Familien und Paare ganz neue Möglichkeiten", sagt sie. Und so weist sie auf eine neue und zugleich moderne Perspektive hin. Am Sonntag, 27. Februar, startet in der Vöhringer Pfarreiengemeinschaft ein Ehe-Kurs online.

