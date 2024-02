Vöhringen

11:35 Uhr

Zum Tod von Manfred Ströbel: Ein Leben für die Gemeinschaft

Plus Manfred Ströbel, der jahrelang an der Spitze des Kulturrings stand und sich auf vielfältige Art in Vöhringen einbrachte, ist gestorben. Er wurde 85 Jahre alt.

Von Ursula Katharina Balken Artikel anhören Shape

Gemeinschaft ging ihm über alles. "Im Vereinsleben kann man sich für die Stadt einbringen, da ist Gemeinschaft gefragt." Nach diesem Grundsatz lebte Manfred Ströbel. Jetzt ist er mit 85 Jahren nach längerer Krankheit gestorben. Er leitete knapp 20 Jahre den Vöhringer Kulturring, was nicht immer eine leichte Aufgabe war. Aber er war dafür der richtige Mann am rechten Platz.

Ströbel war in vielen Vereinen aktiv, leitete als großer Hundeliebhaber zehn Jahre den Schäferhundeverein und war ein Gärtner aus Leidenschaft. Sein Garten war ein Schmuckkästchen im Grünen und öffnete bei "Tag der offenen Gartentür" immer wieder seine Pforten und begeisterte die Besucherinnen und Besucher. Aber sein Hauptanliegen war das jährlich stattfindende Stadtfest. Ströbel galt auch als eifriger Sänger im Vöhringer Liederkranz und war bei den aufwendigen Produktionen stets mit dabei. Nach 40 Jahren wurde der Mann Ehrenmitglied.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen