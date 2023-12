Zwei Kinder schwänzen mehrmals die Schule: Polizei sucht Familie auf

Ohne Entschuldigung und ohne erkennbaren Grund bleiben zwei Kinder in Vöhringen dem Schulunterricht fern. Die Polizei informiert das Schulamt darüber.

Wegen Verstößen gegen die Schulpflicht hat die Polizei in Vöhringen eingegriffen. Am Donnerstagmorgen ist die Dienststelle in Illertissen darüber informiert worden, dass zwei Schüler wiederholt unentschuldigt nicht zum Unterricht erschienen sind. Die Kinder sind laut Polizeibericht elf und zwölf Jahre alt, ihre Eltern waren am Donnerstag nicht erreichbar. Eine Polizeistreife überprüfte daraufhin die Wohnanschrift der Familie in Vöhringen.

Es stellte sich heraus, dass die beiden Kinder grundlos zu Hause geblieben waren. Sie wurden daraufhin in die Schule gebracht. Die Polizeibeamten führten ein Gespräch mit den Eltern. Das war nach weiteren Angaben der Polizei jedoch wenig nachhaltig, da die beiden Kinder am Freitagmorgen abermals nicht in der Schule erschienen. Erneut gingen Beamte der Polizei Illertissen der Mitteilung der Schule nach.

Das Schulamt kann von den Eltern ein Bußgeld verlangen

Wie am Vortag waren die Kinder grundlos zu Hause geblieben. In beiden Fällen, aber auch in den zurückliegenden Fällen, wurde das Schulamt über den Verstoß gegen die geltende Schulpflicht unterrichtet. Die Behörde ist zuständig für die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens gegen die Eltern. Die Verstöße können mit einer Geldbuße geahndet werden. (AZ)