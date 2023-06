Zwei Männer prügeln sich in einem Lokal in Vöhringen

Ein 31- und ein 35-Jähriger haben in einer Gaststätte in Vöhringen eine handfeste Auseinandersetzung. Beide Männer werden dabei leicht verletzt.

In einem Lokal in Vöhringen sind in der Nacht auf Samstag zwei Männer aneinandergeraten. Dem Polizeibericht zufolge verletzten sich die beiden bei ihrem Konflikt gegen 3.30 Uhr gegenseitig leicht.

Ein 31 und ein 35 Jahre alter Mann waren an der Auseinandersetzung in der Gaststätte an der Wielandstraße beteiligt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)