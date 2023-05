Vöhringen

vor 20 Min.

Zwei Nachrücker lehnen Sitz im Stadtrat Vöhringen ab

Plus Eigentlich sollte in der Sitzung in Vöhringen ein Nachfolger für den verstorbenen Anton Bidell vereidigt werden. Doch dann kam alles anders als geplant.

Von Thomas Vogel Artikel anhören Shape

Erst eine Schweigeminute für den verstorbenen Stadtrat Anton Bidell, dann eine faustdicke Überraschung: Der Nachrücker für den Sitz im Vöhringer Stadtratsgremium hatte kurzfristig abgesagt. Inzwischen ist ein Kandidat für den mittlerweile sechsten Wechsel im Rat in dieser Amtsperiode gefunden. Mittlerweile ist mehr über die Gründe der Absage bekannt.

"In hohem Maße", sagte Bürgermeister Michael Neher in seinem Nachruf, habe sich Bidell für Vöhringen verdient gemacht. Vor allem seniorenpolitische Themen seien ihm eine Herzensangelegenheit gewesen. Die Stadträtinnen und Stadträte hatten sich während dieser Laudatio von ihren Plätzen erhoben, um so ihren Respekt für den verstorbenen Kollegen auszudrücken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen