Zwei Unfälle mit Verletzten auf A7 bei Regen: Stau im Berufsverkehr

Auf der A7 bei Vöhringen sind am Freitagmorgen zwei Unfälle mit Verletzten passiert, nachdem dort starker Regen eingesetzt hatte. Der Gesamtschaden wird auf etwa 21.500 Euro geschätzt.

Zunächst kam ein 20-Jähriger ins Schleudern und prallte mit seinem Auto zweimal in die rechte Seitenschutzplanke. Anschließend kam er entgegen der Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der 20-Jährige klagte über Kopfschmerzen. Auf einen Rettungsdienst vor Ort verzichtete er. Sein Auto wurde rundherum massiv beschädigt. Am Fahrzeug und an den Schutzeinrichtungen der Autobahn entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 9000 Euro.

Kurz nach diesem Unfall geriet ein 31-jähriger Autofahrer ins Schleudern und prallte ebenfalls in die rechte Seitenschutzplanke. Hierbei entstand am Wagen ein erheblicher Frontschaden und der Fahrer wurde leicht am Arm verletzt. Zur ambulanten Untersuchung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Bis der Abschlepper das Fahrzeug bergen konnte, kam es aufgrund des morgendlichen Berufsverkehrs zu Stauungen. Bei diesem Unfall schätzt die Verkehrspolizei Günzburg den Gesamtschaden auf etwa 12.500 Euro. Gegen beide Unfallverursacher wird die Verkehrspolizei ein Bußgeldverfahren wegen nicht angepasster Geschwindigkeit einleiten. (AZ)