Zweites Entenrennen in Vöhringen war wieder ein Erfolg

800 gelbe Entchen lieferten sich in Vöhringen ein Wettschwimmen auf dem Wasser. Der Gewerbeverein Vöhringen veröffentlicht die Gewinnerliste im Internet.

Die Freude ist groß bei Joachim Glöggler, Thomas Spitz und Andra Lepple, dem Vorstandstrio des Vöhringer Gewerbevereins. Auch das zweite Entenrennen, das jüngst in der Stadt ausgetragen wurde, war ein Erfolg. 800 gelbe kleine Entchen strebten von der Bachgasse dem Ziel an der Silcherstraße entgegen. Es wurden nummerierte Lose verkauft, die mit den Zahlen auf den Enten identisch waren. Zu gewinnen gab es 500 Euro für die Person, dessen Ente als erste in der Schleuse ankam. Außerdem wurden 100 Gutscheine für Sachpreise angeboten.

Feuerwehr und Wasserwacht halfen mit, die Enten wieder aus dem Wasser zu fischen

Die Helferinnen und Helfer von Feuerwehr und Weißenhorner Wasserwacht samt Vorstandsteam des Gewerbevereins hatten alle Hände voll zu tun, die Enten aus dem Wasser zu fischen und nach Zieleinlauf zu sortieren. Wer jetzt erfahren will, ob er den Hauptpreis oder einen der Sachpreise gewonnen hat, sollte in diesen Tagen einen Blick auf die Homepage des Gewerbevereins unter gewerbeverein-voehringen.de werfen. Dort werden alle Nummern veröffentlicht. (ub)