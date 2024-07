Vöhringer Auswanderer: Von einem, der auszog – und wiederkam

Morgens um sechs mit einem Korb frisch gewaschener Bettwäsche in der Bügelstube zu stehen, um dort Bettlaken wieder zu ihrer ursprünglichen Form zu verhelfen, ist für einen Bauunternehmer sicher ein etwas ungewöhnlicher Start in den Arbeitstag. Nicht für Ralf Ihle, der 52-Jährige vermietet in Illerberg drei Apartments mit Gemeinschaftsküche und macht sie bezugsbereit für die nächsten Gäste. Danach geht er in sein Büro im ersten Stock, um sich seiner eigentlichen Arbeit als Bauträger für Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser zu widmen. Eigentlich hätte er jetzt in seiner neuen Heimat Paraguay sein sollen, doch der hat er frustriert den Rücken gekehrt. Und das hat auch was mit seiner Lust am Arbeiten zu tun.

Paraguay Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Coronavirus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis