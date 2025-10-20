Singgruppe Wirrsing auf Konzertreise

Icon vergrößern Auftritte des Vöhringer und Thoraiser Chores, Blick auf die Zitadelle und süße Geste zur deutsch-französischen Freundschaft. Foto: Sylvia Kolbe / Beate Scheibler Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auftritte des Vöhringer und Thoraiser Chores, Blick auf die Zitadelle und süße Geste zur deutsch-französischen Freundschaft. Foto: Sylvia Kolbe / Beate Scheibler

Anfang Oktober waren die Sängerinnen und Sänger des Vöhringer Chors Wirrsing nun schon zum dritten Mal zu Besuch im schönen Besançon. Der befreundete Chor „Au Coeur des chants“ aus der Nachbargemeinde Thoraise hatte zum 20-jährigen Jubiläum eingeladen und die Wirrsinger sind dieser Einladung sehr gerne gefolgt.

„Über den Wolken“ und „Si jamais j‘oublie“

Maxime Nicolas, der französische Chorleiter, hat mit viel Herzblut den musikalischen Rahmen dafür geschaffen. Zum einen durch einen Konzertabend in Besançon, zum anderen mit dem Jubiläumskonzert bei den Thoraiser Chorfreunden. Der Klang der französischen Lieder geht direkt ins Herz, wie der Name des Chors schon vermuten lässt. Als kleine Überraschung hatten die Gastgeber „Über den Wolken“ von Reinhard Mey teils auf Deutsch einstudiert, die Vöhringer konnten unter anderem mit dem Lied „Si jamais j’oublie“ der französischen Sängerin ZAZ begeistern. Unter der Leitung von Sylvia Kolbe hat die Singgruppe Wirrsing nicht nur eindrückliche Tage, sondern vor allem wunderbare sangesfreudige Stunden erlebt.

Erste Ideen für ein nächstes gemeinsames Projekt.

Was die Wirrsinger erneut sehr berührt hat, war die Gastfreundschaft, Herzlichkeit und ehrliche Freude, einander wiederzusehen. Denn auch die Franzosen waren schon zweimal in Vöhringen zu Gast, zuletzt 2022. Nicht nur für Maxime Nicolas ist diese deutsch-französische Freundschaft ein großer Schatz, den es zu bewahren gilt. Und so wurden erste Ideen für ein nächstes gemeinsames Projekt schon gesammelt.

Im Moment bereitet sich die Singgruppe Wirrsing intensiv auf ihr Jahreskonzert am 9. November im Wolfgang-Eychmüller-Haus vor. Zu Gast an diesem Abend ist das A-capella-Ensemble „al dente“. Karten gibt es unter www.wirrsing.de

