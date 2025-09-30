Ballett, Chaos und Heiterkeit: Spectaculum spielt turbulente britische Komödie

Der große Saal im Josef-Cardijn-Haus hat sich verändert, er ist zu einer großen Werkstatt mutiert, am Lärmpegel deutlich erkennbar. Es wird gesägt, gehämmert und geschliffen. Ein Staubsauger ist in Betrieb, nimmt Staub und Holzschnitzel von der Erde auf. Das Ergebnis ist ein aufwändiges Bühnenbild, wortwörtlich handgemacht, damit das Stück „Hasch mich, Genosse!“ auch stilgerecht über die Bühne gehen kann.



Während die Bühne Spectaculum 04 sich im Frühjahr den kleinen Zuschauerinnen und Zuschauern mit Aufführungen von Märchen und lustigen Geschichten widmet, gehören die Herbstmonate den jugendlichen Darstellern. Spielleiter Thomas Boxhammer gibt Einblick in die Entstehungsgeschichte eines Stückes. Da ist bereits im Sommer Lesezeit angesagt. In diesem Jahr waren drei Komödien Boxhammers Lektüre. Er entschied sich für „Hasch mich, Genosse“ und weiß sich damit auf der sicheren Seite. Nicht nur wegen des turbulenten Inhalts, der Lacher verspricht, auch wegen des Autors Ray Cooney.

