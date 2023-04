Mehr als 1200 tote Vögel: Jetzt gilt die Stallpflicht im Landkreis Neu-Ulm

Nach den Funden toter Vögel gehen Fachleute davon aus, dass sich die Geflügelpest im Kreis Neu-Ulm rasch verbreiten könnte. Auch Nutz- und Hausgeflügel ist in Gefahr.

Nach den Funden von hunderten Wildvögeln, bei denen die Geflügelpest nachgewiesen wurde, gilt im Landkreis Neu-Ulm jetzt eine Stallpflicht. Das Landratsamt hatte die Maßnahme bereits in der vergangenen Woche angekündigt, nachdem am Plessenteich und am Ludwigsfelder Baggersee mit der Geflügelpest infizierte Vögel aufgefunden worden waren. Auch Nachbarlandkreise haben bereits reagiert.

Die Allgemeinverfügung tritt nach Angaben des Landratsamtes ab sofort in Kraft. Für alle privaten und gewerblichen Tierhalter von Geflügel wird eine Aufstallung angeordnet, um einer Ansteckung der Tiere mit der Geflügelpest und der Ausbreitung der Krankheit entgegenzuwirken. Tierhalter müssen ihr Geflügel (Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse) in geschlossenen Ställen halten oder unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gesicherten dichten Abdeckung und einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss. Netze oder Gitter dürfen zur Vermeidung des Kontaktes zu Wildvögeln genutzt werden, wenn sie als Abdeckung nach oben eine Maschenweite von nicht mehr als 25 Millimetern aufweisen.

Hier gilt die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Neu-Ulm

Die Allgemeinverfügung gilt bis einschließlich 21. Mai 2023 in folgenden Risikogebieten im Landkreis Neu-Ulm:

eine Zone mit einem Radius von jeweils fünf Kilometern um den Plessenteich sowie den Ludwigsfelder Baggersee ,

, ein 500 Meter breiter Uferstreifen um die Fließgewässer Donau , Iller und Roth

, Iller und ein 500 Meter breiter Uferstreifen um Stillgewässer (stehende Gewässer wie beispielsweise Seen) größer als fünf Hektar.

Im Landkreis Neu-Ulm wurden in den vergangenen Tagen mittlerweile über 1200 tote Wildvögel vor allem um den Plessenteich, den Ludwigsfelder Baggersee und zuletzt auch vereinzelt am Donauufer gemeldet. Bislang waren nach Angaben des Landratsamts fast ausschließlich Lachmöwen betroffen.

Lachmöwen sind gute Flugvögel, bei denen nicht auszuschließen ist, dass sie bevor sie Krankheitssymptome aufweisen oder aufgrund der Krankheit geschwächt sind, noch viele Kilometer fliegen und über Ausscheidungen andere Wildvögel und im freien gehaltene Vögel infizieren können. Weil eine weitere Ausbreitung befürchtet wird, haben die Stadt Ulm und der Alb-Donau-Kreis ebenfalls eine Aufstallungspflicht erlassen, die am Dienstag in Kraft getreten ist. Die Veterinärämter der drei Landkreise stehen deshalb in engem Austausch.

Auch Nutz- und Hausgeflügel ist durch die Geflügelpest in Gefahr

Der Veterinärdienst des Landratsamtes Neu-Ulm geht von einem hochdynamischen Seuchengeschehen in der Wildvogelpopulation aus, das von einem durch das Friedrich-Loeffler-Institut nachgewiesenen hochpathogenem Erreger (H5N1) der Geflügelpest, getragen wird. Daher dürfte in den nächsten Tagen und Wochen eine akute Gefährdung von im Freien gehaltenem Nutz- und Hausgeflügel im Landkreis Neu-Ulm bestehen. Die feuchtkalte Witterung tut ihr übriges, da Feuchtigkeit, niedrige Temperaturen und wenig UV-Strahlung das Virus stabilisieren. Auf diese Weise bleiben zum Beispiel infizierte Ausscheidungen länger infektiös.

Das Landratsamt Neu-Ulm weist Geflügelhalter darauf hin, die bereits im November 2022 angeordneten Biosicherheitsmaßnahmen strikt einzuhalten, um ihre Tiere zu schützen. Die entsprechende Allgemeinverfügung ist auf der Website des Landkreises unter www.landkreis-nu.de/Gefluegelpest eingestellt. (AZ)