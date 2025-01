Kampfkurs für Frauen, Schminken für Männer

Die VHS Memmingen startet im Februar ins neue Semester und präsentiert laut Pressemitteilung ein vielfältiges Programm mit abwechslungsreichen Angeboten, die Bewegung, Kreativität, Kommunikation und berufliche Weiterbildung fördern sollen.

Auch im kommenden Semester gibt es wieder ein umfangreiches Programm für verschiedene Zielgruppen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Kinder und Familien

Ein besonderes Highlight für Kinder und Fans der „Drei ???“ wird eine Lesung mit Marco Sonnleitner sein. Der Autor liest im April exklusiv aus dem neu erscheinenden Band der „Drei ???“. Das Thema? Noch streng geheim!

Neu im Programm sind die Kochkurse „Kochen macht Spaß! – Ein Kochkurs für Kinder im Grundschulalter“ sowie „Heute koche ich mit Oma oder Opa“, ein Pferdeerlebnistag für Kinder, Eltern-Kind-Klettern und ein Kurs zum Erlernen des Spiels mit der Handpuppe.

Ein Elternkurs soll die Erziehung erleichtern. Mehr Selbstbewusstsein für Kinder versprechen die Kurse „Mit Märchen stark werden“ und „Selbstbewusster auf dem Schulhof“.

Frauen

Exklusiv für Frauen gibt es nach langer Zeit wieder einen Schreinerkurs, in dem ein Beistelltisch geschreinert werden kann. Der Selbstverteidigungskurs „Kampfkurs für Frauen“ vermittelt die alte japanische Kampfkunst Ninjutsu, mit der Frauen und Mädchen ab 14 Jahren sich besser schützen können und gleichzeitig mehr Selbstvertrauen erlangen. In einem Nähkurs für Anfängerinnen wird ein stylisches Loungewear-Set, bestehend aus Sweatshirt und Hose, genäht.

Männer

Im Hatha-Yoga-Kurs für Männer werden neben Kraftübungen Gleichgewichtssinn und Atemtechniken geübt sowie Sehnen und Bänder der oft verkürzten Muskulatur gedehnt. Ein Schminkprofi zeigt im Kurs „Skin-Fitness für Männer“ wie Hautpflege unkompliziert und effektiv erfolgen kann, welchen Unterschied die Art der Rasur macht und was man ersten Fältchen und Augenringen entgegensetzen kann.

DIY (Do-it-yourself)

Viele neue Kurse stehen unter dem Motto DIY und fördern die Kreativität. „Reparaturen im Haushalt leicht gemacht“ vermittelt alle Kenntnisse, um tropfende Wasserhähne zu reparieren, Bilder aufzuhängen, Silikonfugen zu erneuern u. v. m., um eventuell den Handwerker zu ersetzen. In Zusammenarbeit mit der städtischen Forstverwaltung bietet die vhs einen zweitägigen Motorsägen-Grundlehrgang an, dessen erfolgreicher Abschluss notwendig ist, um selbst im Wald Holz machen zu können.

Zahlreiche Kochkurse machen Lust, den heimischen Speiseplan zu erweitern. Ob Frühlingsbowls, Fingerfood oder gesundes Fast Food. Die Palette reicht vom Einsteigerkurs (Newbies am Herd) bis zum Degustationskurs der französischen Küche.

Daneben gibt es Kurse im Goldschmieden, Makramee knüpfen und einen Workshop, in dem kreative Blumentöpfe getöpfert werden. „Gestalten mit Strukturpaste“ zeigt Acrylmalenden, wie sie ihren Werken mehr Höhen und Tiefen hinzufügen.

Tanzen

Für Jung und Alt bietet die vhs neben Zumba erstmalig „Line Dance für Einsteiger“ an. Hier werden Choreographien step by step erarbeitet, die synchron in der Gruppe getanzt werden und keine Partner erfordern. Für Paare gibt es am Wochenende Discofox- und Hochzeitstanzkurse.

KI und Social Media

KI-Managerin (IHK) Lina Vollmar wird zeigen, wie künstliche Intelligenz funktioniert. Am Beispiel von ChatGPT lernen die Teilnehmenden, die KI für spannende und einfache Anwendungen im privaten oder beruflichen Bereich zu nutzen. Für alle, die in Social Media aktiver werden wollen, zeigt Fabian Girschick, wie man Social Media Profile anlegt oder mit Canva Social Media Posts erstellt.

Podiumsdiskussion

Im Rahmen der Europa-Woche wird eine Podiumsdiskussion mit dem Titel „Presse am Scheideweg - Demokratie in Gefahr“ stattfinden. Journalistinnen und Journalisten aus Memmingen und Berlin diskutieren über die Rolle der Presse und die Herausforderungen für die Demokratie. Die Moderation wird Burkhard Arnold übernehmen.

Neuer Programmbereich „vhs unterwegs“

Neu ist der Programmbereich „vhs unterwegs“. Ob ein kultureller Kurztrip nach Bayerisch-Schwaben oder ein mehrtägiger Besuch in Hamburg mit Oper und Elbphilharmonie – Reisen eröffnen neue Horizonte. Wer lieber vor Ort bleibt, kann bei spannenden kostenlosen Betriebsführungen in Memminger Unternehmen hinter die Kulissen blicken.

Wo gibt es das Programmheft? Das gedruckte Programmheft gibt es ab dem 10. Januar in der Geschäftsstelle der VHS Memmingen sowie bei der Tourist Information, der Stadtbibliothek und in vielen öffentlichen Gebäuden. Im Internet sind die Kurse ab dem 1. Januar unter www.vhs-memmingen.de buchbar. Anmeldungen nimmt die VHS-Geschäftsstelle in der Donaustraße 1, telefonisch unter 08331/850-187, per E-Mail (vhs@memmingen.de) oder persönlich zu den Geschäftszeiten entgegen.