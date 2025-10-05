Icon Menü
Volkshochschule Neu-Ulm startet spannendes Programm in Kellmünz' Güterhalle

Kellmünz

Die Volkshochschule startet in Kellmünz in besonderem Ambiente

Die historische Güterhalle in Kellmünz ist vorläufig Veranstaltungsort für etliche Termine der VHS Neu-Ulm.
Von Zita Schmid
    Die einstige Güterhalle in der Bahnhofstraße in Kellmünz ist ein markantes Gebäude. Als Kulturhalle hat sie eine neue Bestimmung erhalten. Am 9. Oktober startet hier eine VHS-Veranstaltungsreihe.
    Die einstige Güterhalle in der Bahnhofstraße in Kellmünz ist ein markantes Gebäude. Als Kulturhalle hat sie eine neue Bestimmung erhalten. Am 9. Oktober startet hier eine VHS-Veranstaltungsreihe. Foto: Zita Schmid

    Ab Anfang Oktober bietet die Volkshochschule (VHS) im Landkreis Neu-Ulm in Kellmünz ein neues Programm an. Dabei sind Filme, die berühren und verbinden sollen. Es gibt Vorträge zu aktuellen sowie geschichtlichen Themen. Zudem eine Krimilesung zu rätselhaften Morden in der bayerischen Provinz. Kellmünz wurde als Veranstaltungsort damit neu in das VHS-Programm mit aufgenommen. Das hat einen Grund.

