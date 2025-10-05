Die Volkshochschule startet in Kellmünz in besonderem Ambiente

Ab Anfang Oktober bietet die Volkshochschule (VHS) im Landkreis Neu-Ulm in Kellmünz ein neues Programm an. Dabei sind Filme, die berühren und verbinden sollen. Es gibt Vorträge zu aktuellen sowie geschichtlichen Themen. Zudem eine Krimilesung zu rätselhaften Morden in der bayerischen Provinz. Kellmünz wurde als Veranstaltungsort damit neu in das VHS-Programm mit aufgenommen. Das hat einen Grund.

