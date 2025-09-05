Sanierung: Bahnübergang in Au voll gesperrt

Aufgrund der Sanierung des Bahnübergangs Zur Aumühle in Illertissen-Au ist dieser von Montag, 8. September, 16 Uhr, bis Dienstag, 9. September, 18 Uhr, voll gesperrt. Das teilt das Landratsamt mit.

Eine Umleitung für Autos ist eingerichtet und verläuft über die Staatsstraße 2031, die Nordtangente und die Dorfstraße sowie umgekehrt. Fußgängerinnen und Fußgänger können den Bahnübergang passieren. (AZ)