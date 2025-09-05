Icon Menü
Vollsperrung des Bahnübergangs Zur Aumühle in Illertissen-Au: Umleitung für Autos, Fußgänger können passieren

Illertissen-Au

Sanierung: Bahnübergang in Au voll gesperrt

Von Montagnachmittag bis Dienstagabend müssen Autos eine Umleitung in Kauf nehmen, für Fußgänger soll der Übergang an der Straße Zur Aumühle offen bleiben.
    2023 war der Bahnübergang Zur Aumühle schon einmal wegen Sanierungsarbeiten gesperrt.
    2023 war der Bahnübergang Zur Aumühle schon einmal wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Foto: Rebekka Jakob (Archivbild)

    Aufgrund der Sanierung des Bahnübergangs Zur Aumühle in Illertissen-Au ist dieser von Montag, 8. September, 16 Uhr, bis Dienstag, 9. September, 18 Uhr, voll gesperrt. Das teilt das Landratsamt mit.

    Eine Umleitung für Autos ist eingerichtet und verläuft über die Staatsstraße 2031, die Nordtangente und die Dorfstraße sowie umgekehrt. Fußgängerinnen und Fußgänger können den Bahnübergang passieren. (AZ)

