Erneut Vollsperrungen zwischen Babenhausen und Kellmünz

Wegen der Bauarbeiten an der Staatstraße 2017 zwischen Babenhausen und Kellmünz sowie der Kreisstraße NU 7 zwischen Oberroth und Weiler (Einmündung in die St 2017) sind ab Montag erneut Vollsperrungen nötig.

Das Staatliche Bauamt Krumbach teilt mit: Wenn das Wetter mitspielt, wird am Montag, 7. Juli, die Staatsstraße 2017 zwischen Babenhausen und der Einmündung der Kreisstraße NU 7 bei Oberroth-Weiler (Bauabschnitt 1) und am Dienstag, 8. Juli, zwischen der Einmündung der Kreisstraße NU 7 bei Weiler und der Einmündung in die Staatsstraße 2031 bei Kellmünz (Bauabschnitt 2) voll gesperrt. Am Mittwoch, 9. Juli, wird dann die Kreisstraße NU 7 zwischen der Einmündung in die Staatsstraße 2017 bei Weiler und dem Ortseingang von Osterberg vormittags (Bauabschnitt 3) und zwischen dem Ortsausgang von Osterberg und dem Ortseingang von Oberroth am Nachmittag (Bauabschnitt 4) voll gesperrt. Umleitungen werden ausgeschildert.

Weil das Wetter wechselhaft werden soll, kann es unter Umständen kurzfristig Verschiebungen der Vollsperrungsphasen geben. Nach der Oberflächenbehandlung befindet sich anfänglich loser Splitt auf der Fahrbahn, die Strecken dürfen deshalb mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30/40 km/h befahren werden, betont das Bauamt. (AZ)