Von Autofahrer übersehen: 64-jähriger Motorradfahrer bei Weißenhorn schwer verletzt

Bei Weißenhorn ist ein 64-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann am Sonntag gegen 17.25 Uhr mit seinem Motorrad die Illerberger Straße Richtung Innenstadt entlang. Vor ihm fuhren zwei Fahrzeuge, das vordere war dabei laut Polizei etwas langsamer unterwegs. Deshalb setzte der 64-Jährige zum Überholen an und wollte links an beiden Fahrzeugen vorbeifahren.

Ein 21-jähriger Autofahrer übersah bei Weißenhorn das Motorrad

Während es Überholvorgangs scherte der Polizei zufolge ein 21-Jähriger ebenfalls mit seinem Auto aus. Der 21-Jährige war mit seinem Auto direkt vor dem Motorradfahrer gefahren und hatte übersehen, dass das Motorrad ihn bereits überholte. Wie die Polizei mitteilt, stieß das Auto in der Folge mit der Maschine zusammen. Der 64-Jährige verlor dabei die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.

Am Motorrad entstand bei Unfall bei Weißenhorn ein Totalschaden

Der Polizei zufolge wurde er schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Totalschaden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen auf 9000 Euro. Außerdem bittet die Polizeiinspektion Weißenhorn Zeugen des Unfalls, sich unter der 07309-96550 zu melden. Insbesondere der Fahrer des ersten Fahrzeugs, das beide überholen wollten, soll sich unter dieser Nummer mit der Polizei in Verbindung setzen. (AZ)