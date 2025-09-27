Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Von der Ostsee bis zur Karibik: Das sind die Lieblingsreiseziele von Menschen in Senden und Illertissen

Senden/Illertissen

Umfrage zum Welttag des Tourismus: Was sind Ihre Lieblingsreiseziele?

An die Ostsee oder in die Karibik, ins Allgäu oder in die Metropolen der Welt – wir haben uns in Senden und illertissen umgehört, wohin Menschen gerne reisen.
Von Regina Langhans
    • |
    • |
    • |
    Ein Flugzeug hebt ab – oder geht es doch eher mit dem Auto oder gar mit dem Fahrrad in den Urlaub?
    Ein Flugzeug hebt ab – oder geht es doch eher mit dem Auto oder gar mit dem Fahrrad in den Urlaub? Foto: Sören Stache, dpa

    Samstag, 27. September, ist dem Welttourismus gewidmet. Der Tag unterstreicht die Bedeutung des Tourismus für die internationale Gemeinschaft sowie seine Auswirkungen auf soziale, kulturelle, politische und wirtschaftliche Werte weltweit. Der Gedenktag wurde 1980 ins Leben gerufen und will deutlich machen, dass es um mehr geht als nur Abenteuer und Tapetenwechsel. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Welches sind Ihre Lieblingsreiseziele?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden