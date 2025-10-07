Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Von Rettungskräften ertappt: 82-Jähriger begeht vermutlich Unfallflucht

Weißenhorn

Von Rettungskräften ertappt: 82-Jähriger aus Weißenhorn hat vermutlich einen oder mehrere Unfälle verursacht

Sanitäter bringen einen 82-Jährigen in die Weißenhorner Klinik. Bei ihm Zuhause fällt ihnen sein stark beschädigtes Auto auf. Die Polizei sucht Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    In Weißenhorn hat ein 82-Jähriger mit seinem Auto mutmaßlich mindestens einen Unfall verursacht und ist danach weitergefahren, ohne den Schaden zu melden.
    In Weißenhorn hat ein 82-Jähriger mit seinem Auto mutmaßlich mindestens einen Unfall verursacht und ist danach weitergefahren, ohne den Schaden zu melden. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Ein 82-Jähriger aus Weißenhorn hat mutmaßlich Unfallflucht begangen. Dem Polizeibericht zufolge wurden Rettungskräfte am späten Montagnachmittag darauf aufmerksam, als sie den Mann zu Hause abholten und ihn ins Weißenhorner Krankenhaus brachten. Der Senior hatte allgemeine gesundheitliche Probleme. Bei ihm vor Ort stellten die Rettungskräfte fest, dass sein Auto stark beschädigt ist.

    Die Polizei vermutet, dass der 82-Jährige aus Weißenhorn Unfallflucht begangen hat

    Die Polizei geht deshalb davon aus, dass der Mann im Laufe des Tages mit seinem Auto gefahren sein musste und wegen seines schlechten Zustands einen oder gar mehrere Unfälle verursacht hat. Die Polizeiinspektion Weißenhorn bittet deshalb Personen, die frische Schäden an ihrem Fahrzeug oder eventuell am Gartenzaun festgestellt haben, sich zu melden. Ebenso gilt das für Zeuginnen und Zeugen, die den Fahrer in seinem älteren grauen VW Golf in auffälliger Weise haben fahren sehen. Die Dienststelle hat die Telefonnummer 07309/965510. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden