Von Rettungskräften ertappt: 82-Jähriger aus Weißenhorn hat vermutlich einen oder mehrere Unfälle verursacht

Ein 82-Jähriger aus Weißenhorn hat mutmaßlich Unfallflucht begangen. Dem Polizeibericht zufolge wurden Rettungskräfte am späten Montagnachmittag darauf aufmerksam, als sie den Mann zu Hause abholten und ihn ins Weißenhorner Krankenhaus brachten. Der Senior hatte allgemeine gesundheitliche Probleme. Bei ihm vor Ort stellten die Rettungskräfte fest, dass sein Auto stark beschädigt ist.

Die Polizei vermutet, dass der 82-Jährige aus Weißenhorn Unfallflucht begangen hat

Die Polizei geht deshalb davon aus, dass der Mann im Laufe des Tages mit seinem Auto gefahren sein musste und wegen seines schlechten Zustands einen oder gar mehrere Unfälle verursacht hat. Die Polizeiinspektion Weißenhorn bittet deshalb Personen, die frische Schäden an ihrem Fahrzeug oder eventuell am Gartenzaun festgestellt haben, sich zu melden. Ebenso gilt das für Zeuginnen und Zeugen, die den Fahrer in seinem älteren grauen VW Golf in auffälliger Weise haben fahren sehen. Die Dienststelle hat die Telefonnummer 07309/965510. (AZ)