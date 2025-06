Zweites Inline-Weltcuprennen in der Schweiz

Icon Vergrößern Nachwuchsläuferin Jennifer Maier. Foto: Natalie Maier Icon Schließen Schließen Nachwuchsläuferin Jennifer Maier. Foto: Natalie Maier

In Beckenried am Vierwaldstätter See wurde der zweite Weltcup der Saison 2025 ausgetragen. Während der erste Durchgang am späteren Nachmittag stattfand, wurde der zweite Durchgang als Nachtrennen durchgeführt. Die ungleiche Ausleuchtung der Rennstrecke stellte dabei viele Läufer vor Probleme.

Trotzdem konnten insbesondere die Damen des SCV ihre herausragende Stellung im Inline-Weltcup unter Beweis stellen: Unter den Top zwölf konnte der SCV alleine vier Läuferinnen platzieren. Beste Läuferin war Sinah Rogel auf Platz fünf, Nikola Yousefian wurde Siebte und Vanessa Rogel Achte. Das gute Ergebnis komplettierte Laura Neff mit Rang zwölf.

Bei den Herren erreicht Jonas Neff das beste Vöhringer Ergebnis.

Die Herren waren nicht ganz so erfolgreich. Jonas Neff erreichte mit Rang 16 noch das beste Laufergebnis, Noah Teuber (23.), Henry Lanz (24.), Tim Prestele als 33. (nach Sturz im ersten Durchgang) und Fabian Nothers als 35. mussten der starken Konkurrenz aus dem In- und Ausland ihren Tribut zollen.

Am darauffolgenden Sonntag wurde noch ein weiterer Slalom im Rahmen einer Schweizer Rennserie ausgetragen. Hier wurde wieder in den jeweiligen Altersklassen separat gewertet. Die Vöhringer Nachwuchsläuferin Jennifer Maier dominierte in der Altersklasse U10 mit Abstand ihre gesamte Konkurrenz und zeigte, dass der SC Vöhringen auch im Nachwuchsbereich bereits äußerst erfolgreich ist. Tim Prestele (U16) überzeugte mit seinem zweiten Platz knapp hinter einem polnischen Konkurrenten. Der Vollständigkeit halber hier die weiteren Platzierungen des SCV-Rennläufer: jeweils Rang fünf erreichten Elias Prestele (U12) und Fabian Nothers (U14), Noah Teuber wurde in seiner Altersklasse (U18) Siebter, Jonas Neff bei den Herren Neunter.

Damen schaffen die Plätze fünf, sechs und sieben.

Wieder erfolgreich waren die Damen mit den Plätzen fünf, sechs und sieben (Sinah Rogel, Vanessa Rogel, Nikola Yousefian) sowie Laura Neff mit dem elften Rang. Insgesamt also ein erfolgreiches Wochenende für das SCV-Rennteam in der Schweiz.

