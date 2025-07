Erfolgreiche Saison für den TC Dietenheim

Der TC Dietenheim kann auf eine herausragende Sommersaison 2025 zurückblicken. Mit insgesamt zehn Jugend- und sechs Erwachsenenmannschaften war der Verein nicht nur breit aufgestellt, sondern auch sportlich äußerst erfolgreich. Besonders erfreulich verlief die Saison für mehrere Teams: Die U12 – 1 wurde souverän Meister. Die jungen Spieler zeigten ein beeindruckendes Können auf dem Platz. Die U 18 weiblich erspielte sich den starken zweiten Platz und wurde somit Vizemeister. Bei den Erwachsenen glänzten gleich mehrere Mannschaften. Die Herren 2 und 3 wurden jeweils Meister in Ihren Ligen. Auch die Herren 40 – 1 konnten sich ungeschlagen über die Meisterschaft freuen. Die Herren 1 krönten Ihre Saison mit dem dritten Platz und dem Aufstieg in die nächste Liga. „Es ist schön zu sehen, wie sich die kontinuierliche Trainingsarbeit – sowohl im Jugend- als auch im Erwachsenenbereich auszahlt“, so die Vorstandschaft. Besonders stolz sei man auf die große Beteiligung im Jugendbereich, die für eine nachhaltige Zukunft des Vereins spricht. Mit dieser positiven Bilanz blickt der TC Dietenheim zuversichtlich in die Zukunft und bedankt sich bei allen Spielerinnen und Spielern, Trainern und Unterstützern für Ihren Einsatz.

