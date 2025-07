Bezirksausflug des KDFB Bezirk Illertissen

Kürzlich luden die Bezirksleitungen vom Bezirk Illertissen des Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB), Otti Buchmiller und Karin Steck, zum Bezirksausflug nach Augsburg ein. 34 Frauen besuchten den Verbraucher-Service Bayern in Augsburg und nahmen am Vortrag „Palmöl – viel verwendet, kaum erkannt“ teil. Nach einer gemütlichen Einkehr im Ratskeller in Augsburg stand nachmittags die Stadtführung „berühmte Augsburgerinnen und ihre Lebensgeschichten“ auf dem Programm. Das Fazit des Tages lautete: Es war ein toller, informativer Tag.

