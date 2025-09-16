Weißenhorn Ein vorübergehendes Zuhause für Hund, Katze und Co.: Im Weißenhorner Tierheim ist immer was los

Aktuell betreut der Tierschutzverein Weißenhorn etwas weniger Tiere als sonst. Das wird sich vermutlich bald ändern. Böse Überraschungen gab es zuletzt auch.