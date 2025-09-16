Ein vorübergehendes Zuhause für Hund, Katze und Co.: Im Weißenhorner Tierheim ist immer was los

Martina Prinzing hat die Eingangstür des Weißenhorner Tierheims noch keine Sekunde lang geöffnet, als bereits Max herbei hüpft. Max ist ein Golden Retriever, acht Jahre alt und ein Fundhund. Bald dürfe er in ein neues Zuhause, erzählt Prinzing, während Max voller Freude umhertappt und gestreichelt werden will. Ein Ehepaar hat ihn und seine Hundefreundin Kanora bereits in das Herz geschlossen. Eigentlich wollte das Paar einen Schäferhund, wie die Mitarbeiterin des Tierheims berichtet. Doch als die Frau Max und Kanora sah, habe sie ihre Meinung sofort geändert.
Weißenhorn
