CD-Player qualmt: Fahrerin erschrickt und kommt von Straße ab

Ein Auto ist am Freitagvormittag bei Wain im Graben gelandet. Die 18-jährige Fahrerin war gegen 10.25 Uhr auf der Landstraße in Richtung Dietenheim unterwegs. Plötzlich qualmte der CD-Player. Die junge Frau erschrak und bremste stark ab. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto. Es geriet ins Schleudern und kam von der Straße ab. Die 18-Jährige blieb laut Polizeibericht unverletzt. An ihrem Auto entstand ein Schaden von ungefähr 3000 Euro. Mit einem Abschleppkran musste der Wagen aus dem Graben geborgen werden. Weshalb der CD-Player qualmte, ließ sich nicht klären. (AZ)