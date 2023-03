Diesel-Diebstahl: Wer hat 230 Liter gestohlen?

Bisher unbekannte Täter zapfen 230 Liter Diesel aus einem Lastwagen in Wain ab. Die Polizei ermittelt und sucht nach den Verantwortlichen.

Im Industriegebiet in Wain hat sich im Zeitraum zwischen vergangenem Montag und Donnerstag ein Diebstahl ereignet. Laut Polizeiangaben parkte zu dieser Zeit ein Lastwagen in der Industriestraße. Ein Verantwortlicher der Firma entdeckte am Donnerstag, dass die Tanks des Fahrzeugs aufgebrochen wurden. Den bisher unbekannten Tätern ist es gelungen, rund 230 Liter Diesel abzuzapfen. Die Polizei Laupheim bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter 0731/1881444 zu melden.

Die Polizei gibt mehrere Tipps, um sich vor Diebstahl zu schützen

Die Beamten bieten viele Tipps an, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Telefonnummer 0731/1881444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, welche Sicherungen am Haus, in einer Firma oder auf einem Betriebshof sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de. (AZ)