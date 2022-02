Jungrinder ausgebrochen: Autofahrer bei Wain sollen auf der Hut sein

Eine kleine Rinderherde ist am Wochenende im Bereich der Gemeinde Wain ausgebrochen. Polizei und Feuerwehr sind auf der Suche - und bitten um Vorsicht.

Autofahrer im Bereich der Gemeinde Wain (Landkreis Biberach), Balzheim und Dietenheim (Alb-Donau-Kreis) sollten aktuell besonders vorsichtig fahren: Dort ist am Wochenende eine kleine Rinderherde ausgebrochen, die Tiere konnten bis Montagmittag noch nicht eingefangen werden.

Die 14 oder 15 Jungrinder sind bereits am Wochenende in Wain ausgebrochen. Die Tiere sind vermutlich in den umliegenden Waldgebieten in Richtung Balzheim und Dietenheim unterwegs, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Ulm auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Dort soll es auch schon Sichtungen der Tiere gegeben haben.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Wain sind auf der Suche nach den Rindern, die umliegenden Feuerwehren Dietenheim, Balzheim und Altenstadt haben auch auf ihren Facebookseiten eine entsprechende Warnung geteilt. Autofahrer, die auf den Straßen im fraglichen Gebiet fahren, werden um besondere Aufmerksamkeit gebeten. Wer eines oder mehrere der freilaufenden Jungrinder sieht, wird gebeten, unverzüglich die Polizei unter Notruf 110 zu verständigen.