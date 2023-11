Kirchenbezirk Biberach muss mehr als sechs Pfarrstellen einsparen

Auf die evangelischen Gemeinden im Raum Biberach kommen erhebliche Einschnitte zu. Was das für die Gläubigen in Dietenheim, Wain und Balzheim bedeutet.

Der evangelische Kirchenbezirk Biberach steht vor einem großen Umbruch. Weil es nicht nur weniger Gemeindemitglieder, sondern künftig auch weniger Personen im Pfarrdienst gibt, hat der Kirchenbezirk jetzt Veränderungen beschlossen. Einige Pfarrstellen werden ganz aufgehoben, andere müssen dafür zusätzliche Aufgaben übernehmen.

"Wir erleben stürmische Zeiten", kommentiert Dekan Matthias Krack die Veränderungen in der Gesellschaft, die sich auch auf die Landeskirche auswirken. "Die Pfarrerinnen und Pfarrer aus der Babyboomer-Generation treten in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Das betrifft etwa 30 Prozent aller heutigen Pfarrpersonen", so der Dekan in einer Pressemitteilung. Gleichzeitig werden die Kirchengemeinden kleiner, nicht zuletzt durch Austritte aus der Kirche. Die Landeskirche will diesem Thema mit dem PfarrPlan 2030 begegnen. "Er sichert die Qualität unserer Arbeit mit der neuen Ausrichtung der Gemeindegrößen und Dienstaufträge", so der Dekan.

So sehen die Einsparungen im Kirchenbezirk Biberach aus

Konkret müsse der Kirchenbezirk Biberach 6,75 Pfarrstellen einsparen, derzeit sind es noch 31 Pfarrstellen. Um diese Kürzung aufzufangen, sollen laut Krack Pfarrdienst und Gemeinden künftig mehr und intensiver zusammenarbeiten. Dazu sei der Kirchenbezirk Biberach in kleinere Regionen aufgeteilt worden. An Runden Tischen mit Vertretern der Kirchengemeinderäte und der Pfarrpersonen wurde zunächst nicht öffentlich beraten. In der Herbstsitzung der Bezirkssynode wurde ein erster Entwurf zur Umsetzung der Pfarrstellenverteilung vorgestellt.

Laut diesem Entwurf werden etwa die Pfarrstellen Bad Buchau, Bad Saulgau II, Pflummern, Riedlingen Ost, Attenweiler, Biberach-Bonhoefferkirche, Erolzheim-Rot, Laupheim II und Oberholzheim II aufgehoben. Überall dort, wo Pfarrstellen aufgehoben werden, geschehe dies 2030 oder bei Freiwerden der Pfarrstelle. Die übrigen Gemeinden werden neu strukturiert: Die Pfarrstelle Ersingen übernimmt demnach einen Dienstauftrag in Laupheim, die Pfarrstelle Dietenheim übernimmt einen Auftrag in Oberholzheim. Die Pfarrstellen Wain und Balzheim werden je um 50 Prozent reduziert, die beiden Gemeinden werden von einer Pfarrstelle versorgt. Der Sitz des Pfarramtes ist derzeit noch offen.

Beschluss soll im März 2024 fallen

Zudem sollen die bisherigen Sonderpfarrstellen Diakonie und Jugendpfarramt aufgehoben und durch Bezirksaufträge im Nebenamt ersetzt werden. Die Landessynode hat allen Kirchenbezirken bis 2030 je eine Transformationspfarrstelle zugeordnet. Im Kirchenbezirk Biberach soll diese Stelle für die Öffentlichkeitsarbeit und Digitalisierung genutzt werden. Der endgültige Beschluss über das Konzept soll auf der Frühjahrssynode am 15. März 2024 fallen. (AZ, rjk)