Krankenhausreif geschlagen: Teils heftige Prügeleien bei Fest in Wain

Wegen zwei gefährlicher Körperverletzungen ist die Polizei am späten Samstagabend zu einem Fest nach Wain (Kreis Biberach) im Bereich der Straße Am Rosenbächle gerufen worden. Zwei junge Männer wurden dabei so stark verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Nun werden Zeugen gesucht.

Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 20-Jähriger gegen 23.10 Uhr eine Schlägerei unter ihm unbekannten Besuchern schlichten. Dies aber habe zur Folge gehabt, dass sich die Aggressionen gegen ihn richteten. Einer der Aggressoren soll sich hierauf mit einem metallischen Gegenstand bewaffnet und mehrfach auf den 20-Jährigen eingeschlagen haben. Dadurch erlitt er Verletzungen, die in einer Klinik behandelt werden mussten.

Um 0 Uhr waren ein 18-Jähriger und sein 16-jähriger Kumpel auf dem Heimweg nach Wain. Hierbei sollen sie sich zunächst verbal mit Insassen eines Autos in die Haare bekommen haben. Der Streit sei dann so eskaliert, dass die Kontrahenten aus ihrem Auto ausstiegen und zunächst den 18-Jährigen mit ihren Fäusten traktierten. Als der 16-Jährige seinem Freund helfen wollte, sei auch er von den mutmaßlichen Tätern angegangen worden. Die Verletzungen des 18-Jährigen mussten in einer Klinik behandelt werden.

In beiden Fällen ermittelt nun die Laupheimer Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Es werden Zeugen gesucht, die etwas zu den Tätern und zu den Taten sagen können. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Laupheim unter der Telefonnummer 0739296300 entgegen. (AZ)