Totes Fohlen auf Reiterhof wurde vergiftet

Im Juni hat die Besitzerin eines Reiterhofs das tote Tier entdeckt. Jetzt liegen die Untersuchungsergebnisse vor. Die Polizei sucht weiter Zeugen.

Mitte Juni fand die Besitzerin eines Pferdehofs in Wain eines ihrer Fohlen tot auf. Inzwischen ist die Todesursache des Tieres geklärt, berichtet die Polizei. Zur weiteren Untersuchung sei das Tier nach Aulendorf gebracht worden, die Leber wurde an eine Münchner Universität geschickt. Im Rahmen einer toxikologischen Untersuchung wurden geringe Rückstände von Coumatetralyl nachgewiesen. Die Besitzerin hat daraufhin Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Abteilung Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidium Ulm nahm danach die Ermittlungen auf.

Nach derzeitigem Stand können die Ermittler nicht sagen, wie, wo genau und in welcher Menge das Fohlen den Wirkstoff aufnahm. Vermutlich geschah dies zwischen dem 1. und 14. Juni auf dem Reiterhof in Wain. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges im Bereich Reiterhofes in diesem Zeitraum beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07351/4470 zu melden. (AZ)