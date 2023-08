Traktor steht plötzlich in Flammen

Ein 38-Jähriger bemerkt, dass sein Traktor zu brennen beginnt. Doch seine Löschversuche enden erfolglos. Erst die Feuerwehr bekommt den Brand in den Griff.

Ein brennender Traktor wurde der Polizei am Dienstagabend aus Wain gemeldet. Das Fahrzeug stand auf einem Feld nahe des Reischenhofs in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Zuvor waren offenbar eigene Löschversuche des Fahrers fehlgeschlagen. Dabei atmete der 38-Jährige Rauchgase ein, so die Polizei. Der Rettungsdienst versorgte den Mann vor Ort. Anschließend konnte der 38-Jährige nach Hause.

Ersten Erkenntnissen von Feuerwehr und Polizei dürfte ein technischer Defekt Auslöser für das Feuer gewesen sein. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Traktor auf rund 2000 Euro. Die Feuerwehr Wain war mit 18 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. (AZ)